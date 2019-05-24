СМИ: Рамос думает об уходе из "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть клуб. Как утверждает El Chiringuito, 33-летний испанец думает об уходе - ему не нравилось то, что происходило в команде в минувшем сезоне.

На Рамоса претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Ранее защитник отвечал отказом на их предложения, но этим летом ситуация может измениться. Футболист пока не озвучивал руководству "сливочных" свои намерения.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе "королевского клуба" он четыре раза становился чемпионом Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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