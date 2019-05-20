СМИ: Бэйл требует у "Реала" 51 миллион за разрыв контракта и готов вместо футбола три года играть в гольф

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не хочет покидать клуб в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация, что бывший самый дорогой футболист мира не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана.

По данным Radioestadio после матча с "Бетисом" (0:2) Бэйл сказал одноклубникам: "У меня три года контракта. Если они захотят, чтобы я ушел, им придется заплатить мне по 17 миллионов евро за сезон. Если нет, я останусь здесь. Если придется просто играть в гольф, я буду играть в гольф".

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.