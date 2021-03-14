Симеоне прокомментировал ничью в матче «Атлетико» с «Хетафе»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничейном результате матча 27-го тура ла лиги с «Хетафе» (0:0).
«Не хватило настойчевости и эффективности. Второй тайм был неплохим, но в итоге остались с одним очком. Игра «Атлетико» мне понравилась, особенно во втором тайме. Ничья и победа — это всегда положительные результаты. Исход этой встречи не был неожиданностью. У нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать, поэтому не выиграли», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.
«Атлетико» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице.
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