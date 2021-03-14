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Сауль решил покинуть «Атлетико»

12:55
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает AS.

По данным источника, в футболисте заинтересована «Бавария». 26-летний испанец хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Германии. «Атлетико» готов отпустить хавбека за сумму от 35 до 50 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Сауль провел 22 матча за «Атлетико» в ла лиге, отметившись 2 голами. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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