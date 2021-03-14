Сауль решил покинуть «Атлетико»
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает AS.
По данным источника, в футболисте заинтересована «Бавария». 26-летний испанец хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Германии. «Атлетико» готов отпустить хавбека за сумму от 35 до 50 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Сауль провел 22 матча за «Атлетико» в ла лиге, отметившись 2 голами. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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