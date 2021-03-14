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Куман хотел бы видеть в «Барселоне» Лукаку, а не Холанна

08:50
Ромелу Лукаку. Фото Squawka
Ромелу Лукаку. Фото Squawka
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хотел бы подписать в летнее трансферное окно нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщается в Twitter журналиста Франсеска Агиляра.

По данным источника, 57-летний специалист считает, что трансфер бельгийца для клуба будет эффективнее, чем покупка форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. 20-летнего норвежца хочет подписать президент каталонцев Жоан Лапорта.

Стоит отметить, что «Интер» не планирует расставаться с Лукаку и даже рассматривать его возможную продажу. В этом сезоне 27-летний футболист провел 25 матчей в серии А, отметившись 18 голами и 8 точными передачами.

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