Симеоне — о поражении от «Мальорки»: «Всегда легко свалить нехватку концентрации на прошлый матч»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«У нас был только один хороший момент, мы почти ничего не сделали для того, чтобы разбить качественную оборону соперника.

Всегда легко свалить нехватку концентрации на прошлый матч. Но нет, сегодня мы просто провели не лучший матч, а соперник заставил нас играть в ту игру, которая больше всего подходит ему. И мы не смогли взломать его оборону», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Мальорка» (29 очков) располагается на 17-й строчке.