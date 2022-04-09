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Сегодня, 21:24

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Вильярреал» набрал первое очко в последних трех матчах. В активе команды стало 46 очков и «желтая субмарина» сохранила седьмое место.

«Атлетик» остался на восьмой строчке в примере (45 очков).

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Атлетик
Голы
Рауль Гарсия, 43 (0:1), Педраса, 60 (1:1)
Вильярреал
Серхио Асенхо Марио Гаспар (Фойт, 78) Манди Педраса Орье Иборра Тригерос (Ло Сельсо, 61) Пако Алькасер (Морено, 61) Чуквуэзе (Коклен, 78) Пино (Груневелд, 61) Мойсес Гомес
Атлетик
Симон Альварес Вивиан Де Маркос (Дани Гарсия, 76) Баленсиага Весга (Петча, 27) Икер Муниаин Венседор (Саррага, 76) Беренгер (Сансет, 66) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Уильямс, 66)
Предупреждения
Педраса 50’, Манди 81’  -  Петча 85’, Дани Гарсия 90’, Сансет 90+1’
Судьи
Гранде (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Вильярреал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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