«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком»

Читать «СЭ» в

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Вильярреал» набрал первое очко в последних трех матчах. В активе команды стало 46 очков и «желтая субмарина» сохранила седьмое место.

«Атлетик» остался на восьмой строчке в примере (45 очков).