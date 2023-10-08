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Сегодня, 16:00

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде сыграет против «Атлетико» 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал Сосьедад».
Фото Reuters

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против «Атлетико» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Wanda Metropolitano в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал Сосьедад

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
8
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
14
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
15
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
16
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
17
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
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10 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 0 : 1
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 4 : 0
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 1
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 2 : 2
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 - : -
8.10 22:00
Гранада – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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