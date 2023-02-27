«Севилья» дома уступила «Осасуне»

«Севилья» в матче 23-го тура чемпионата Испании уступила «Осасуне» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Неманья Гудель и Юссеф Эн-Несири, гости ответили точными ударами Давида Гарсии и Абдэ Эззалзули, еще один гол в свои ворота забил Фернандо.

После этого матча «Севилья» с 25 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 33 очками — на седьмой строчке.