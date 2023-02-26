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Сегодня, 23:45

Хави о поражении от «Альмерии»: «У «Барселоны» не было желания побеждать. Я очень зол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду после поражения от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать — вот что меня беспокоит больше всего. Приносим извинения болельщикам. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем ла лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм — наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка в виде очкового отрыва», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Идущий на втором месте «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

«Альмерия» занимает 15-е место с 25 очками за 23 игры.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Альмерия
ФК Барселона
1
0
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Хави и Гави пропустят матч против «Валенсии» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
11
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 2 : 3
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 3 : 0
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 1 : 0
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Эльче

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