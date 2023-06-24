«Севилья» объявила о продлении контракта с Гуделем

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Новое соглашение с 31-летним сербом рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт игрока истекал в конце июня.

В прошедшем сезоне Гудель провел 53 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Он выступает за «Севилью» с 2019 года.