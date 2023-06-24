Фати хочет остаться в «Барселоне» — в клубе не против

Вингер «Барселоны» Ансу Фати не хочет уходить из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 20-летний испанец намерен доказать тренерскому штабу, что является важным игроком.

Ранее сообщалось об интересе к Фати со стороны «Арсенала» и «Атлетико».

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 36 матчах за «Барселону» в ла лиге, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.