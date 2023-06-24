«Милан» интересуется Моратой

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората попал в сферу интересов «Милана», сообщает Джанлука ди Марцио.

По информации источника, «россонери» находятся в поисках форварда после отказа, полученного от Маркуса Тюрама из гладбахской «Боруссии». Ранее сообщалось, что он перейдет в «Интер».

В связи с этим «Милан» обратил внимание на Морату и форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку.

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. В прошедшем сезоне 30-летний испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.