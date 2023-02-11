Бальде не собирается покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде сообщил, что не собирается покидать клуб. В зимнее трансферное окно появилась информация, что английские клубы хотят заполучить игрока.

«Да, клуб и мой представитель встречались. Я ясно понимаю, что мое будущее здесь, в «Барсе». Я намерен остаться тут на много лет. Я пришел в этот дом, когда мне было всего 7 или 8 лет, а сейчас мне 19, это долго и надеюсь, что будет еще много лет в этом клубе», — цитирует L'Esportiu de Catalunya Бальде.

Действующий контракт 19-летнего испанца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Бальде сыграл в 25 матчах во всех турнирах, сделал 4 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.