«Сеута» — «Барселона»: видеообзор матча Кубка Испании

«Барселона» переиграла «Сеуту» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе».

В составе каталонцев форвард Роберт Левандовски оформил дубль, а также забили по голу Рафинья, Ансу Фати и Франк Кессье.

Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.