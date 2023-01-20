«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча Кубка Испании
«Вильярреал» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Керамика».
В первом тайме забивали только хозяева. На 4-й минуте отличился Этьен Капуэ, а перед перерывом — Самуэль Чуквуезе.
После перерыва гостям удалось отыграться и вырвать победу. На 57-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор, а затем — защитник Эдер Милитау. Победный гол на счету Дани Себальоса.
Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|17
|11
|2
|4
|26-18
|35
|
4
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|
5
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
6
|Атлетико
|17
|8
|4
|5
|24-16
|28
|
7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|
8
|Атлетик
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|
9
|Р. Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|
10
|Мальорка
|17
|6
|4
|7
|14-16
|22
|
11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|
12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|
15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Кадис
|17
|3
|7
|7
|12-28
|16
|
19
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|
20
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|0 : 1
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|2 : 1
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 1
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|1 : 2
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|1 : 1
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|1 : 1
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|10
|2
|1
Новости