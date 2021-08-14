Защитник «Барселоны» Серхи Роберто отреагировал на информацию о том, что не все игроки каталонцев пошли на понижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.

«Новость о том, что мы отказались пойти на снижение зарплат, — неправда. Мы все согласились, и вся команда сразу была открыта к тому, чтобы помочь клубу. Мы хотели сотрудничать и помочь «Барселоне» вернуть финансовую стабильность», — цитирует Роберто La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что на существенное понижиние зарплаты ради регистрации новых игроков «Барсы» пошел Жерар Пике.