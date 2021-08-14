Куман высказался о регистрации новых игроков «Барселоны»
14:18
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о регистрации новичков команды. Специалист также прокомментировал существенное снижение зарплаты Жерара Пике ради новых футболистов.
«Мы ознакомлены с экономической ситуацией в «Барселоне». Клубу нужна любая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серджи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они много лет играют и хотят помочь клубу в сложное время. «Барселона» — их дом», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Депай, Гарсия и Манай смогут принять участие в матче 1-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 15 августа.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210814/1001676050/koeman-ficharemos-delantero-fair-play-permite.html
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