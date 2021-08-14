Куман высказался о регистрации новых игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о регистрации новичков команды. Специалист также прокомментировал существенное снижение зарплаты Жерара Пике ради новых футболистов.

«Мы ознакомлены с экономической ситуацией в «Барселоне». Клубу нужна любая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серджи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они много лет играют и хотят помочь клубу в сложное время. «Барселона» — их дом», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Депай, Гарсия и Манай смогут принять участие в матче 1-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 15 августа.