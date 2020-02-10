Серхи Роберто: «Барселоне» тяжело даются выездные игры»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Каталонцы дважды отыгрывались в счете.

— Было много физической борьбы, единоборств, — цитирует игрока Marca. — Соперник рисковал, высоко прессингуя. Мы тоже старались не давать «Бетису» играть в свой футбол. Во втором тайме появилось больше пространства. Устали, но набрали три очка.

Очень важно выиграть в гостях. Мы незаслуженно проиграли в Бильбао, создав много моментов. Нам тяжело даются выездные игры, поэтому довольны. Впереди много работы. Когда меняется тренер, нужно время для адаптации.