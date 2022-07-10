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Сегодня, 11:36

«Сельта» арендовала полузащитника «Севильи» Родригеса. 25 процентов от сделки получит «Реал»

Полузащитник «Севильи» Родригес перешел в «Сельту»