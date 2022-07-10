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Ло Сельсо пропустит тур «Тоттенхэма» в Корею. Аргентинец перейдет в «Вильярреал»

Ло Сельсо не поехал на предсезонный тур «Тоттенхэма»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо не попал в состав «шпор» на предсезонный тур в Южную Корею, сообщается на сайте клуба.

26-летний аргентинец с высокой долей вероятности перейдет в «Вильярреал» на постоянной основе. Ранее стало известно, что испанский клуб выкупит хавбека за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ло Сельсо провел 22 матча за «Вильярреал», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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Основные источники исследования

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