Ло Сельсо пропустит тур «Тоттенхэма» в Корею. Аргентинец перейдет в «Вильярреал»
Ло Сельсо не поехал на предсезонный тур «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо не попал в состав «шпор» на предсезонный тур в Южную Корею, сообщается на сайте клуба.
26-летний аргентинец с высокой долей вероятности перейдет в «Вильярреал» на постоянной основе. Ранее стало известно, что испанский клуб выкупит хавбека за 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ло Сельсо провел 22 матча за «Вильярреал», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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|Атлетико
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|0
|0
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|0
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|0
|
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
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20
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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