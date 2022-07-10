Агент Бернарду Силвы обсуждает с «Барселоной» схему перехода полузащитника
Агент полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы Жорже Мендеш обсуждает с боссами «Барселоны» схему перехода в каталонский клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, из-за того, что испанский клуб не в состоянии сразу выплатить требуемые англичанами 100 миллионов евро за 27-летнего хавбека, «Барселона» предлагает разбить платеж на несколько лет. При этом начальный платеж будет самым маленьким.
Еще одним условием по подписанию Силвы станет обязательная продажа хавбека Френки де Йонга.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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20
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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