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Сегодня, 12:31

Агент Бернарду Силвы обсуждает с «Барселоной» схему перехода полузащитника

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы Жорже Мендеш обсуждает с боссами «Барселоны» схему перехода в каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, из-за того, что испанский клуб не в состоянии сразу выплатить требуемые англичанами 100 миллионов евро за 27-летнего хавбека, «Барселона» предлагает разбить платеж на несколько лет. При этом начальный платеж будет самым маленьким.

Еще одним условием по подписанию Силвы станет обязательная продажа хавбека Френки де Йонга.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

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