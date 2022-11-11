Роналдо хочет продать «Вальядолид»

Владелец «Реал Вальядолид» Роналдо, бизнесмен и бывший игрок сборной Бразилии, рассматривает возможность продажи своего контрольного пакета акций клуба, сообщает Football Espana.

46-летний бразилец хочет вернуться в Бразилию и планирует сделать это через два года, чтобы быть ближе к своим детям. Он уже купил контрольный пакет акций «Крузейру».

Роналдо в 2018 году купил 51 процент акций клуба за 30 миллионов евро, а через год увеличил свою долю еще на 21 процент. За время его нахождения в руководстве «Вальядолида», бюджет клуба увеличился более чем вдвое. Однако он готов будет продать свои акции только тем, кто принесет пользу клубу.

В настоящее время «Вальядолид» занимает третье место во втором по силе дивизионе Испании. Предыдущие три сезона он играл в ла лиге.