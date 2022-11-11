Анчелотти раскритиковал работу судей в Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что в чемпионате Испании судьи слишком часто показывают красные карточки.

«На днях я увидел важную статистику по испанскому футболу. Из высших лиг Европы в Испании больше всего красных карточек. 55 красных карточек против 10 в АПЛ. Есть много красных карточек, которые не являются красными. Это статистика, которая влияет на зрелищность испанского футбола», — цитирует Football Espana Анчелотти.