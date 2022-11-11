Защитник «Райо Вальекано» признался, что намеренно провоцировал Винисиуса

Защитник «Райо Вальекано» Иван Бальиу признался, что намеренно использовал грязные приемы при борьбе с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 13-го тура чемпионата Испании (3:2). По его словам, он намеренно ударил по лицу соперника, чтоб сдержать его.

«Да, это правда, что специально задел его по уху, но он преувеличивает силу, с которой я это сделал. Намерения ударить его или нанести травму не было. Он много говорил в тот момент, но больше требовал красную карточку для меня.

Трудно остановить таких игроков. Мы должны искать такие приемы, это обратная сторона футбола. Я пытался заставить его вспомнить, что несколько часов назад его вызвали в сборную Бразилии на чемпионат мира. Но все закончилось хорошо», — сказал Бальиу Radio Marca.