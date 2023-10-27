Роналдиньо: «Великий» — лучшее слово, чтобы описать Анчелотти»

Бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо заявил, что считает главного тренера «Реала» Карло Анчелотти великим специалистом.

«Отличный тренер и замечательный человек. Тот факт, что он все еще работает и год за годом показывает высокий уровень, дает представление о его огромных способностях. Мне кажется, „великий“ — лучшее слово, чтобы описать его», — приводит слова Роналдиньо Football Italia.

64-летний Анчелотти с 2021 года возглавляет «Реал». Его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что после этого он возглавит сборную Бразилии.

В качестве главного тренера Анчелотти также работал в командах «Реджана», «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи» и «Эвертон». Он единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.