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27 октября, 10:49

Роналдиньо: «Великий» — лучшее слово, чтобы описать Анчелотти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо заявил, что считает главного тренера «Реала» Карло Анчелотти великим специалистом.

«Отличный тренер и замечательный человек. Тот факт, что он все еще работает и год за годом показывает высокий уровень, дает представление о его огромных способностях. Мне кажется, „великий“ — лучшее слово, чтобы описать его», — приводит слова Роналдиньо Football Italia.

64-летний Анчелотти с 2021 года возглавляет «Реал». Его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что после этого он возглавит сборную Бразилии.

В качестве главного тренера Анчелотти также работал в командах «Реджана», «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи» и «Эвертон». Он единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти
Роналдиньо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
2
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 - : -
28.10 17:15
Барселона – Реал
 - : -
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 - : -
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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