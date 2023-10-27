Беллингем — о своей результативности: «Я просто жду матчей и наслаждаюсь ими»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою результативность в сезоне-2023/24.

«Я очень рад. Я просто жду матчей и наслаждаюсь ими. Меня немного удивляет, что я забил 11 голов, но я могу помочь своей команде и очень счастлив», — приводит слова Беллингема TVE.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин сыграл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Беллингем стал вторым игроком в истории клуба,забившим в каждом из трех первых матчей в Лиге чемпионов.