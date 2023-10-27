Пименов: «Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой»

Пименов считает, что Захарян может уйти в аренду из «Реал Сосьедад»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов предположил, как сложится карьера полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Закаряна.

«Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе «Реал Сосьедад». Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 6 матчей за «Реал Сосьедад» и пока не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2029 года.