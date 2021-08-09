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Роналд Куман: «Барселона» должна показать, что она хорошая команда и без Месси»

01:46
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход из команды Лионеля Месси.

«Мы хотим всего лучшего для клуба, — цитирует специалиста Barcacentre. — Мы должны перевернуть страницу и принять это. Нам нужно показать, что мы хорошая команда и без Лео».

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.

По сообщения в СМИ, аргентинец может перейти в «ПСЖ».

 

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Евгений Петров все материалы автора

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