Роналд Куман: «Барселона» должна показать, что она хорошая команда и без Месси»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход из команды Лионеля Месси.

«Мы хотим всего лучшего для клуба, — цитирует специалиста Barcacentre. — Мы должны перевернуть страницу и принять это. Нам нужно показать, что мы хорошая команда и без Лео».