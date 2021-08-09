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Куман доволен игрой «Барселоны» в матче с «Ювентусом»

01:53
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом» (3:0) в матче за Кубок Гампера.

«Я доволен игрой и результатом в матче против команды, которая известна своей хорошей защитой, — цитирует специалиста Barcacentre. — Демир — большой талант и один из важных игроков для команды. Гризманн отлично исполнил свою роль».

Голы забивали Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт и Рики Пуч.

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Евгений Петров все материалы автора

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