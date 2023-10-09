Роберто — о ничьей с «Гранадой»: «Барселона» рассчитывала только на победу»
Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).
«По-хорошему, мы рассчитывали только на победу. При счете 0:2 мы знали, что должны быть осторожны с потерями, потому что они были очень быстры. Мы были спокойны и проявили терпение. В итоге сыграли вничью. Первый гол сегодня был забит очень быстро. Нужно было быть осторожнее. Думаю, команда боролась до конца, жаль, что мы не набрали три очка. Нам нужно постараться не пропускать так много голов. Не знаю, насколько Ферран был вовлечен в эпизод с отмененным голом Жоау Феликса. Мы боролись до конца, но этому не дано было случиться», — приводит слова Роберто DAZN.
«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
6
|Р. Сосьедад
|9
|4
|3
|2
|17-12
|15
|
7
|Бетис
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
11
|Хетафе
|9
|2
|4
|3
|12-15
|10
|
12
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|9
|1
|3
|5
|15-23
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|3 : 0
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|0 : 1
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|1 : 1
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|2 : 2
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|1 : 2
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|2 : 1
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|1 : 1
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|2 : 2
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|2 : 2
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3