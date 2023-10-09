Роберто — о ничьей с «Гранадой»: «Барселона» рассчитывала только на победу»

Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).

«По-хорошему, мы рассчитывали только на победу. При счете 0:2 мы знали, что должны быть осторожны с потерями, потому что они были очень быстры. Мы были спокойны и проявили терпение. В итоге сыграли вничью. Первый гол сегодня был забит очень быстро. Нужно было быть осторожнее. Думаю, команда боролась до конца, жаль, что мы не набрали три очка. Нам нужно постараться не пропускать так много голов. Не знаю, насколько Ферран был вовлечен в эпизод с отмененным голом Жоау Феликса. Мы боролись до конца, но этому не дано было случиться», — приводит слова Роберто DAZN.

«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).