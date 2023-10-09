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Хави — о ничьей с «Гранадой»: «Мы доминировали почти весь матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны Хави подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).

«Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок... Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком — для нас этого мало.

Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо — с точки зрения игры, а не результата.

Резервный судья сказал мне в эпизоде в концовке встречи, что Ферран коснулся мяча. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Гранада
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Роберто — о ничьей с «Гранадой»: «Барселона» рассчитывала только на победу»
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 И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
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 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
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17
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18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
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 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
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