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Сегодня, 08:25

Рио Фердинанд считает, что трансфер де Йонга в «МЮ» не состоится

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд считает, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не перейдет в английский клуб.

«Нет никаких шансов, что де Йонг будет подписан. Манкунианцы уже купили Каземиро, поэтому Френки им больше не нужен», — сказал Фердинанд в FIVE Podcast.

Ранее сообщалось, что каталонцы требуют, чтобы полузащитник снизил зарплату на 50 процентов или покинул клуб.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Рио Фердинанд
Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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