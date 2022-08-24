«Аль-Шабаб» арендовал Санти Мину. Он не может быть выдан из Саудовской Аравии по делу об изнасиловании
«Сельта» отправила Санти Мину в аренду в «Аль-Шабаб», несмотря на обвинения в изнасиловании
«Аль-Шабаб» арендовал нападающего «Сельты» Санти Мину, сообщает пресс-служба саудовского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Мина весной был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование женщины летом 2017 года.
Он подал апелляцию, приговор вступит в силу, если обжалование не будет удовлетворено вышестоящим судом.
Как отмечает Football Espana, Саудовская Аравия не имеет договора об экстрадиции футболиста в Испанию. Таким образом, форвард может избежать суда при неудачном исходе апелляции.
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|
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5
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|1
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|
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|
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|1
|1
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|
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|2
|0
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|1
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|1
|
14
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
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|Кадис
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|0
|0
|2
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37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
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Лидеры
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|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
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|
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Роберт Левандовски
Барселона
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|П
|
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Жоау Феликс
Атлетико
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|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
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Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
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Алекс Сентельес
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|1
|0
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Эльче
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|1
|0
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