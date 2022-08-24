«Аль-Шабаб» арендовал Санти Мину. Он не может быть выдан из Саудовской Аравии по делу об изнасиловании

«Сельта» отправила Санти Мину в аренду в «Аль-Шабаб», несмотря на обвинения в изнасиловании

«Аль-Шабаб» арендовал нападающего «Сельты» Санти Мину, сообщает пресс-служба саудовского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Мина весной был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование женщины летом 2017 года.

Он подал апелляцию, приговор вступит в силу, если обжалование не будет удовлетворено вышестоящим судом.

Как отмечает Football Espana, Саудовская Аравия не имеет договора об экстрадиции футболиста в Испанию. Таким образом, форвард может избежать суда при неудачном исходе апелляции.