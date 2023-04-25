Реконструкция «Камп Ноу» обойдется «Барселоне» в миллиард евро

24 апреля на официальном сайте «Барселоны» вышел пресс-релиз, посвященный предстоящей реконструкции стадиона. Сообщается, что строительные действия обойдутся клубу в сумму около миллиарда евро.

Боссам каталонцев удалось договориться с инвесторами о сделке по привлечению средств. Основой проекта является увеличение вместимости и возведение крыши, ранее на стадионе отсутствующей. Также подразумевается реконструкция и обновление всех трибун, подтрибунных помещений и несущих конструкций.

«Барселона» начнет погашать кредит после завершения работ на стадионе, используя доход от рекламного контракта с известной музыкальной платформой. По прогнозам, сумма дохода составит около 247 миллионов евро за использование бренда компании в названии стадиона и рекламных акций с игроками и клубом.