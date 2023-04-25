Гави сообщил Хави, что не собирается покидать «Барселону» летом

Полузащитник «Барселоны» Гави планирует продолжить карьеру в составе каталонской команды.

Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок в частном разговоре с главным тренером Хави подтвердил, что не собирается уходить летом. Испанский футболист намерен остаться в «Барселоне» на многие годы, поскольку доволен своей ролью и хочет, чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

Информируется, что Хави напомнил полузащитнику, что считает его фундаментально важным игроком, и отметил, что лучше, чем в «Барселоне», ему нигде не будет.

Ранее сообщалось, «Челси» хочет подписать Гави.

Действующий контракт Гави рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 голевых передач в 42 матчах за «Барселону».