«Реалу» интересен полузащитник Леау. Он очень нравится Анчелотти

«Реалу» интересен полузащитник «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

Как сообщает As, мадридский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста и считает его хорошим вариантом усиления атаки. Леау очень нравится главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти. Ближайшее окружение полузащитника отрицает, что он может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но полагает, что летом трансфер возможен.

В текущем сезоне Леау сыграл в составе «Милана» 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Леау провел за сборную Португалии все три матча группового турнира, в которых забил один гол.