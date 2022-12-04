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Сегодня, 15:19

«Реалу» интересен полузащитник Леау. Он очень нравится Анчелотти

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реалу» интересен полузащитник «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

Как сообщает As, мадридский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста и считает его хорошим вариантом усиления атаки. Леау очень нравится главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти. Ближайшее окружение полузащитника отрицает, что он может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но полагает, что летом трансфер возможен.

В текущем сезоне Леау сыграл в составе «Милана» 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Леау провел за сборную Португалии все три матча группового турнира, в которых забил один гол.

Источник: As

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25%

1.86

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19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

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Австралия 1
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1.77

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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Роберт Левандовски

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Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
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Бетис

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