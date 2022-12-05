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Сегодня, 06:59

«Барселона» не будет покупать хавбека Юри Тилеманса

Виктория Кравченко
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В «Барселоне» решили не покупать бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы потеряли интерес к футболисту, который может продолжить карьеру в «Арсенале», но потом эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта. Соглашение между сторонами заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Юри Тилеманс
ФК Барселона
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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Атлетико – Эльче
 - : -
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Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
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31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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