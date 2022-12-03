«Реал» хочет в январе купить Аспиликуэту у «Челси»

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте в преддверии зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

«Реал» уже установил контакт с самим Аспиликуэтой и готовится расчистить место для защитника, отправив Альваро Одриосолу в «Рому».

В Мадриде считают, что 33-летний Аспиликуэта, обладая опытом и лидерскими качествами, стал бы «отличным примером для молодежи».

«Реал» ожидает, что суммы в 6 миллионов евро будет достаточно для приобретения защитника в январе.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта потерял твердое место в стартовом составе, проведя в общей сложности 20 матчей за «синих». На его счету 1 голевая передача.