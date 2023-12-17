«Реал» 17 декабря в Мадриде на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Вильярреал» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ла лиги «Реал» — «Вильярреал» пройдет в прямом эфире в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало — с 22.30 мск. Следить за ключевыми событиями игры испанских команд можно в матч-центре «СЭ».

«Реал» тренера Карло Анчелотти с 39 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» Марселино с 16 очками находится на 14-й строчке после 16 туров.

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