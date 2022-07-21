«Реал Сосьедад» продлил контракт с Ле Норманом
«Реал Сосьедад» объявил о подписании нового контракта с защитником Робеном Ле Норманом. Новое соглашение с 25-летним французом рассчитано до 2026 года.
Ле Норман в 2016 году перешел из «Бреста» в «Реал Сосьедад». Всего на его счету за клуб 136 матчей, 4 гола и 6 голевых передач.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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