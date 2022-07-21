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Сегодня, 02:22

«Реал Сосьедад» продлил контракт с Ле Норманом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» объявил о подписании нового контракта с защитником Робеном Ле Норманом. Новое соглашение с 25-летним французом рассчитано до 2026 года.

Ле Норман в 2016 году перешел из «Бреста» в «Реал Сосьедад». Всего на его счету за клуб 136 матчей, 4 гола и 6 голевых передач.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
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