«Реал Сосьедад» продлил контракт с Ле Норманом

«Реал Сосьедад» объявил о подписании нового контракта с защитником Робеном Ле Норманом. Новое соглашение с 25-летним французом рассчитано до 2026 года.

Ле Норман в 2016 году перешел из «Бреста» в «Реал Сосьедад». Всего на его счету за клуб 136 матчей, 4 гола и 6 голевых передач.