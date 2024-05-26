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Матч «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» в заключительном туре ла лиги завершился ничьей

Алина Савинова
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«Алавес» на выезде сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в 38-м туре чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 50-й минуте встречи открыл нападающий гостей Карлос Висенте. На 71-й минуте Марк Кардона сравнял счет.

В первом тайме форвард «славных» Джулиано Симеоне не смог реализовать пенальти.

«Алавес» с 46 очками занял 10-е место в турнирной таблице ла лиги по итогам сезона. «Лас-Пальмас» с 40 очками расположился на 16-й позиции.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:1
Алавес

В другом матче дня «Сельта» и «Валенсия» также сыграли вничью (2:2). «Валенсия» с 49 очками финишировала на 9-й строчке в чемпионате Испании. У «Сельты» (41) 13-я строчка, однако команду может обойти «Севилья» (41) в случае победы или ничьей в игре против «Барселоны», которая состоится в воскресенье в 22.00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:2
Валенсия
Футбол
ФК Алавес
ФК Валенсия
ФК Лас-Пальмас
ФК Сельта
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«Мальорка» обыграла «Хетафе» благодаря двум голам в концовке матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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Вильярреал

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Чими Авила

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 23 2 5
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Реал

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