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«Севилья» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Барселона» в 38-м туре ла лиги 26 мая сыграет против «Севильи»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Барселоны&amp;quot;.
Фото Reuters

«Барселона» в воскресенье, 26 мая, проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры чемпионата Испании покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события матча «Севилья» — «Барселона» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 13-й строчке, набрав 41 очко.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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Матч «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» в заключительном туре ла лиги завершился ничьей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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