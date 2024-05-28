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Модрич: «Решение о моем будущем в «Реале» принято, но пока не могу его сообщить»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал свое будущее в мадридском клубе.

«Решение о моем будущем принято, но я пока не могу вам его сообщить. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале», это то, чего я действительно хочу. Это моя мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу такого же прощания, как и у Тони Крооса», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с Модричем.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 35 миллионов евро. Всего за испанцев он провел 532 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 44 встречи во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
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Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 1 : 2
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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