Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, считает ли свою команду фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Мы являемся фаворитами? Мы об этом не думаем. «Боруссия» показала качество и заслуживает быть в финале. Знаем лишь то, что нам придется страдать и бороться», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией».

1 июня мадридцы сыграют с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.