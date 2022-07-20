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Сегодня, 22:42

«Барселона» готова расторгнуть контракт с нападающим Брейтуэйтом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» намерена расстаться с нападающим Мартином Брейтуэйтом. Каталонский клуб готов расторгнуть контракт с 30-летним датчанином, сообщает AS.

Если это произойдет, игрока хотел бы подписать «Райо Вальекано». Также за ситуацией следит «Хетафе».

В сезоне-2021/22 Брейтуэйт сыграл за каталонский клуб 4 матча в ла лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Барселона
Мартин Брейтуэйт
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