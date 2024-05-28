Киммих из-за финансовых условий отказал «Барселоне»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отказался переходить в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы из-за финансовых проблем не смогли предложить 29-летнему немцу требуемые финансовые условия. Сообщается, что в «Баварии» Киммих получает около 19,5 миллиона евро в год до вычета налогов. «Барселона» не может предложить схожую сумму.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел за мюнхенцев 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал десять голевых передач.

Контракт хавбека с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.