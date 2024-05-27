Хави считает, что «Барселону» недооценивают

Испанский тренер Хави Эрнандес высказался о своей работе в «Барселоне».

«У меня сложилось впечатление, что мы работали во время землетрясения. У нас практически никогда не было спокойствия», — цитирует Хави Barca Universal.

Он заявил, что команда пыталась играть стабильно, но не удалось. Хави считает, что каталонцев недостаточно оценили.

«Я пришел в команду, которая была на девятом месте, а закончил сезон на втором. В следующем сезоне мы вообще стали чемпионами», — цитирует специалиста Barca Universal.