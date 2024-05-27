Мостовой — о словах Аспаса: «А что, Аспас что-то новое сказал?»
Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда Яго Аспаса, который назвал Мостового лучшим футболистом, которого он видел как болельщик.
«А что, Аспас что-то новое сказал? Вы спросите у любого испанца того поколения, они вам и скажут, кто был одним из лучших футболистов в Испании. Причем лучшим не только среди русских, но и многих иностранцев. Я, Канчельскис, Шалимов и Колыванов — поколение, которое играло, а не чесало языком. Мы играли на высочайшем уровне, а те, кто огрызаются, даже во сне в футбол не играли.
А если вы посмотрите, сколько голов забил Мостовой в Испании, то у многих волос столько на голове нет. Поэтому смешно говорить о том, кто был лучшим в «Сельте». Но что касается Аспаса, то считаю, что он номер один в «Сельте», себя поставлю на второе место. Яго много лет там играет, больше, чем я. Тем более, он испанец. Когда спрашивают про лучшего в Виго, то всегда говорю, что это Аспас. Этот нападающий точно бы помог нашему поколению «Сельты» взять чемпионство", — приводит слова Мостового Sport24.
Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он провел за команду 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3