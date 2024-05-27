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Мостовой — о словах Аспаса: «А что, Аспас что-то новое сказал?»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда Яго Аспаса, который назвал Мостового лучшим футболистом, которого он видел как болельщик.

«А что, Аспас что-то новое сказал? Вы спросите у любого испанца того поколения, они вам и скажут, кто был одним из лучших футболистов в Испании. Причем лучшим не только среди русских, но и многих иностранцев. Я, Канчельскис, Шалимов и Колыванов — поколение, которое играло, а не чесало языком. Мы играли на высочайшем уровне, а те, кто огрызаются, даже во сне в футбол не играли.

А если вы посмотрите, сколько голов забил Мостовой в Испании, то у многих волос столько на голове нет. Поэтому смешно говорить о том, кто был лучшим в «Сельте». Но что касается Аспаса, то считаю, что он номер один в «Сельте», себя поставлю на второе место. Яго много лет там играет, больше, чем я. Тем более, он испанец. Когда спрашивают про лучшего в Виго, то всегда говорю, что это Аспас. Этот нападающий точно бы помог нашему поколению «Сельты» взять чемпионство", — приводит слова Мостового Sport24.

Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он провел за команду 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-650958-mostovoy-pro-sebya-sprosite-u-lyubogo-ispantsa-togo-pokoleniya-kto-byl-odnim-iz-luchshikh-igrokov-v-la-lige
Александр Мостовой
Яго Аспас
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
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25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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26.05 17:15
Сельта – Валенсия
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26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
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Нико Уильямс

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Яго Аспас

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 10
И К Ж
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