Хави заявил, что о причинах его ухода с поста главного тренера «Барселоны» должен говорить президент клуба

Испанский тренер Хави Эрнандес в очередной раз отметил, что покинул пост главного тренера «Барселоны» не по своему решению.

«Не мне говорить о причинах. Это дело президента клуба. Мое мнение не имеет значения. «Барселона» продолжает свой путь, клуб превыше всего», — цитирует Хави AS.

Ранее Эрнандес заявил, что ему сказали о невозможности сохранения его на посте главного тренера.

24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Ожидается, что его место займет немецкий специалист Ханс Флик.

Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков. Отставание от «Реала» составило 10 очков.